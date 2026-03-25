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25 mar 2026 Actualizado 22:57

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Tunja

Gobierno llevará «Ministerio Ambulante» a Boyacá para acercar servicios a comunidades

La estrategia llegará a seis municipios entre el 26 y 28 de marzo con oferta en vivienda, agua, saneamiento y subsidios, buscando atención directa sin intermediarios.

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El Gobierno nacional desplegará en Boyacá la estrategia «Ministerio Ambulante» entre el 26 y el 28 de marzo, con presencia en municipios como Tunja, Duitama, Sogamoso, Moniquirá, Saboyá y Belén.

La iniciativa busca llevar directamente la oferta institucional a los territorios, sin intermediarios, en zonas donde el acceso a estos programas suele ser limitado.

Durante las jornadas, funcionarios del Ministerio de Vivienda atenderán a la comunidad en temas relacionados con acceso a vivienda, subsidios, agua potable, saneamiento básico y gestión comunitaria. La estrategia apunta a resolver inquietudes en sitio y facilitar el acceso a programas que, en muchos casos, no llegan de manera efectiva a nivel local.

La viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Ruth Quevedo Fique, explicó el alcance de la intervención. «...Vamos a presentar las diferentes estrategias de presencia territorial, la oferta para la gestión comunitaria del agua y los esfuerzos que el ministerio viene adelantando en el departamento...», afirmó.

El enfoque está en el contacto directo con líderes comunitarios y ciudadanos, así como en el fortalecimiento de procesos locales en servicios básicos. Con esta estrategia, el Gobierno busca mejorar la implementación de sus programas en territorio y cerrar brechas en el acceso a agua, vivienda y saneamiento en distintas zonas de Boyacá.

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