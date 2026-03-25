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25 mar 2026 Actualizado 12:49

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Emergencia por lluvias en el municipio de Chinácota

Fenómeno de remoción en masa causa alerta

Alerta por intensas lluvias en Chinácota / Foto Relacionada.

Alerta por intensas lluvias en Chinácota / Foto Relacionada.

Alerta por intensas lluvias en Chinácota / Foto Relacionada.

Cúcuta

Las autoridades en el municipio de Chinácota generaron una alerta por las intensas lluvias que han caído en las últimas horas y que amenaza con provocar emergencias.

Frente a este hecho, se ha emitido un llamado para estar atentos a los comportamientos climatológicos y sus efectos en algunos sectores del municipio.

Así mismo se advierte sobre un fenómeno de remoción en masa que podría provocar emergencias en un área de esa población ubicada sobre el sur de la región.

Esta situación tiene también en aprietos la movilidad entre los municipios de Chinácota-Ragonvalia por el desplome de la banca en un tramo que comunica a estas dos poblaciones.

El Ideam ha advertido sobre la temporada de lluvias que se avecina y ha recomendado a las autoridades locales generar acciones preventivas y de seguimiento para evitar emergencias.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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