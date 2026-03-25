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25 mar 2026 Actualizado 20:33

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El Pulso del Fútbol, 25 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza la rueda de prensa de Nestor Lorenzo en la previa de los partidos amistosos ante Croacia y Francia.

Néstor Lorenzo se sincera sobre el presente de James Rodríguez: ¿Preocupa su poco rodaje en 2026?. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)

Néstor Lorenzo se sincera sobre el presente de James Rodríguez: ¿Preocupa su poco rodaje en 2026?. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

Néstor Lorenzo se sincera sobre el presente de James Rodríguez: ¿Preocupa su poco rodaje en 2026?. (Photo by Matthew Visinsky/Icon Sportswire via Getty Images)
¿Cuál Colombia es mejor: ¿La del 2018 o esta del 2026? El Pulso del Fútbol, 25 de marzo de 2026

¿Cuál Colombia es mejor: ¿La del 2018 o esta del 2026? El Pulso del Fútbol, 25 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la condición física de los jugadores de la Selección Colombia de cara a los partidos amistosos ante Croacia y Francia. César dijo: “Hay un tema que le preocupa al técnico y es que solo hay día y medio entre partido y partido, y los jugadores llegan con sobrecargas físicas. En esta convocatoria llega recargado Luis Suárez”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que el pulso en la delantera lo va ganando Luis Suárez, pero si está sobre cargado irá Córdoba. Pero hablando de quien se lo ha ganado, yo creo que es Suárez”.

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