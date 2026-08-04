Juan Fernando Quintero y José Néstor Pékerman durante el Mundial de Rusia 2018. (Photo by Stu Forster/Getty Images) / Stu Forster

¿Jugar con # 10 o jugar sin él? El Pulso del Fútbol, 4 de agosto del 2026 00:00:00 45:36 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Juan Fernando Quintero y si debe ser llamado nuevamente a la Selección Colombia. César dijo: “Ayer discutíamos sobre el tema de Quintero, que no debería ser llamado si no tiene equipo. Hay que pensar a futuro y si están en buen nivel al inicio de las eliminatorias”. Sobre el tema Steven agregó: “Ni a Quintero, ni a James hay que llamarlos. Pékerman dijo en una entrevista que a Quintero se le debe consentir para tenerlo contento, pero yo no creo que haya que ser permisivos”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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