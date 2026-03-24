Pablo Repetto le respondió a los críticos de Santa Fe: “Tenemos una nómina que está a la altura” / @SantaFe

¿Todavía hay cupos para nuevos jugadores de la selección? El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2026 00:00:00 46:43 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia en esta semana. Steven dijo: “Me motiva mucho la semana cuando juega la Selección Colombia, creo que hay un ambiente diferente y eso me gusta mucho”. Sobre el tema César agregó: “Sí se siente otro ambiente y otra ilusión, nosotros estamos en Estados Unidos listos para hacer todo el cubrimiento de los dos amistosos”.

No olvide escuchar el audio del programa.