El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia en esta semana. Steven dijo: “Me motiva mucho la semana cuando juega la Selección Colombia, creo que hay un ambiente diferente y eso me gusta mucho”. Sobre el tema César agregó: “Sí se siente otro ambiente y otra ilusión, nosotros estamos en Estados Unidos listos para hacer todo el cubrimiento de los dos amistosos”.
No olvide escuchar el audio del programa.