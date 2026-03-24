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24 mar 2026 Actualizado 20:23

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El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2026

El Pulso del Fútbol analiza el momento de Santa Fe y la continuidad de Pablo Repetto.

Pablo Repetto le respondió a los críticos de Santa Fe: “Tenemos una nómina que está a la altura” / @SantaFe

Pablo Repetto le respondió a los críticos de Santa Fe: “Tenemos una nómina que está a la altura” / @SantaFe

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¿Todavía hay cupos para nuevos jugadores de la selección? El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2026

¿Todavía hay cupos para nuevos jugadores de la selección? El Pulso del Fútbol, 24 de marzo de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los amistosos de la Selección Colombia ante Croacia y Francia en esta semana. Steven dijo: “Me motiva mucho la semana cuando juega la Selección Colombia, creo que hay un ambiente diferente y eso me gusta mucho”. Sobre el tema César agregó: “Sí se siente otro ambiente y otra ilusión, nosotros estamos en Estados Unidos listos para hacer todo el cubrimiento de los dos amistosos”.

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