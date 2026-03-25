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25 mar 2026 Actualizado 15:40

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¿El gobierno abandonó a las regiones, tal y como advirtió ‘Fico’ Gutiérrez?: congresistas debaten

Los congresistas Marcos Daniel Pineda y Ferney Silva se refirieron al encuentro de Asocapitales en el que el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, advirtió que el gobierno abandonó a las regiones.

¿El gobierno abandonó a las regiones, tal y como advirtió ‘Fico’ Gutiérrez?: congresistas debaten

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