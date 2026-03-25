Ejército y policía destruyen complejo cocalero en Durania

Destruyen laboratorio para el procesamiento de coca en zona rural de Durania / Foto Ejército Nacional

Operaciones militares desarrolladas por unidades del Grupo de Caballería Mecanizado n.º 5 General Hermógenes Maza, con apoyo coordinado de la Dirección de Antinarcóticos, lograron la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína, ubicado en la vereda Líbano.

Este complejo ilegal, compuesto por cinco estructuras, estaría al servicio del Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN, organización presuntamente responsable de dinamizar el narcotráfico en la región.

Durante la operación fueron incautados 375 kilogramos de clorhidrato de cocaína sólida, junto con una importante cantidad de insumos utilizados para su procesamiento, entre ellos 2.045 galones de acetona, 10 galones de ácido clorhídrico y 54 galones de ACPM, así como 450 kilogramos de sustancias químicas sólidas, entre metabisulfito y carbón activado.

Asimismo, en el lugar se hallaron múltiples elementos empleados en la cadena de producción del estupefaciente, tales como sistemas de destilación, hornos, prensas hidráulicas, equipos de medición, recipientes y material de empaque, evidenciando la capacidad logística de esta estructura criminal para la producción a gran escala.

“Este resultado operacional representa una afectación directa a las rentas ilícitas del narcotráfico por un valor aproximado de 17 mil millones de pesos, además de evitar la comercialización de más de 1.125.000 dosis de cocaína en la región” advirtió uno de los resonsables de la operación antinarcóticos.

La Trigésima Brigada mantiene las medidas de control territorial para afectar las estructuras criminales que afectan la seguridad y estabilidad del departamento de Norte de Santander.