Ediles de la Comuna 1 de Cúcuta exigen culminación de obras de pavimentación inconclusas

Los ediles de la Comuna 1 reiteraron su llamado a la administración municipal para que se culminen las obras de pavimentación que, según denuncian, fueron iniciadas pero no finalizadas en varios sectores de la ciudad, entre ellos el barrio El Contento.

Jimmy Fonseca, edil de la Comuna 1, manifestó en entrevista con Caracol Radio la preocupación de la comunidad frente a estos proyectos inconclusos. “Necesitamos terminar la pavimentación. En la calle 10 con avenida 13 la comunidad pregunta qué pasó con esa obra, porque quedó a medias. Se hicieron unas partes y otras no”, señaló.

El líder comunal indicó que la situación ha generado inconformidad entre los habitantes, quienes aseguran sentirse desatendidos pese a cumplir con sus obligaciones tributarias. “Esta es una de las comunas donde más se pagan impuestos y la gente está indignada. Nos reclaman a nosotros como líderes, pero constantemente hacemos los llamados a la administración”, agregó.

Asimismo, Fonseca advirtió sobre el deterioro de vías cercanas a instituciones educativas, lo que representa un riesgo para estudiantes y padres de familia. “En la avenida 13 con calles 13 y 14, cerca del colegio Perpetuo Socorro, varios niños y madres han sufrido caídas por el mal estado de la vía. Es una calle con más de 50 años y necesita intervención urgente”, explicó.

Finalmente, el edil hizo un llamado tanto al alcalde como a funcionarios responsables de la infraestructura vial para que atiendan la problemática y ejecuten las obras pendientes. “Pedimos que se acerquen a la comunidad y terminen estas intervenciones que son necesarias para la seguridad y movilidad de todos”, concluyó.