Dos personas fueron asesinadas en Cúcuta y Villa del Rosario

Investigan dos homicidios en las últimas horas en Cúcuta y Villa del Rosario /Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

Cúcuta

Sicarios cegaron la vida de dos personas en las últimas horas en el área metropolitana de Cúcuta según el reporte de las autoridades.

E l primer hecho se registró en la zona norte de la ciudad, en el barrio Antonia Santos a la altura de la calle 19 con avenida 59 donde fue ultimado Elkin Danilo Moncada.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque que se registró la noche anterior, y que causó conmoción en ese sector de la ciudad.

En otro hecho, también se reportó el asesinato de un hombre en el barrio Lomitas del Trapiche, del municipio de Villa del Rosario, en el área metropolitana de Cúcuta.

Unidades del Cuerpo Técnico de la Fiscalía realizaron el levantamiento de esta persona, desconociéndose por ahora la identidad de la víctima.

Las autoridades investigan los móviles que rodean estos dos homicidios en las últimas horas en esta zona del país.