Crisis financiera en el HUEM: cartera supera los $530 mil millones

Malestar en los usuarios por protesta en las entradas del HUEM

El gerente del Hospital Universitario Erasmo Meoz, Hernando Mora, explicó que la cartera de la institución ya supera los 530 mil millones de pesos, de los cuales una parte importante es de difícil recuperación debido a procesos de liquidación de algunas EPS.

Además, señaló que la Nueva EPS adeuda cerca de 149 mil millones de pesos. No obstante, destacó que ha habido avances en los pagos corrientes tras establecer contacto directo con el agente interventor.

“Hoy, por lo menos, nos están pagando más del 80% de la facturación mensual. La deuda anterior la estamos conciliando, pero lo importante es que en el día a día están cumpliendo”, afirmó Mora.

Frente al anuncio del Gobierno nacional sobre una posible liquidación de las EPS, el gerente expresó su preocupación y consideró que una decisión de este tipo tendría consecuencias graves para el sistema de salud.

“Yo no creo que el Gobierno finalmente liquide las EPS. Sería terrible para Colombia y el sistema de salud tocaría fondo”, advirtió.

En ese sentido, hizo un llamado a que se mantengan las medidas de control para garantizar el pago a los hospitales y que el Gobierno continúe apoyando tanto al sector público como al privado.

“El Gobierno ha apoyado a los hospitales, lo cual agradecemos, pero también es necesario respaldar a las clínicas privadas, porque cuando cierran servicios, los pacientes terminan llegando a los hospitales”, agregó.

Actualmente, la atención a pacientes por SOAT y a migrantes venezolanos se ha convertido en uno de los principales factores de gasto para el hospital, lo que incrementa la presión sobre sus finanzas.