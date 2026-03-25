Coveñas sede de los Encuentros Populares de Economías para la Vida

Coveñas será sede de los Encuentros Populares de Economías para la Vida

Sincelejo

Prosperidad Social invitó a unidades productivas, organizaciones comunitarias y ciudadanía a participar en los Encuentros Populares de Economías para la Vida, espacios creados para fortalecer la economía popular y promover oportunidades en los territorios.

La actividad en Sucre se realizará el 27 de marzo en el Parque Lineal Coquerita de Coveñas, con apoyo de la Alcaldía municipal.

De acuerdo con la entidad, estos encuentros buscan articular a productores, comunidades y Estado mediante el intercambio de conocimientos que impulsen iniciativas económicas locales y dinamicen el desarrollo regional.

Durante la jornada se presentará la oferta institucional de Prosperidad Social y se promoverá la comercialización de bienes elaborados por emprendimientos comunitarios.

Al evento asistirán unidades productivas de municipios como Coveñas, Santiago de Tolú, San Onofre, Corozal, Chalán, San Antonio de Palmito y Toluviejo, que ofrecerán productos agrícolas, pesqueros, gastronómicos, artesanales y de economía creativa, además de promover el turismo sostenible del Golfo de Morrosquillo.

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También participarán instituciones como la Gobernación de Sucre, Colpensiones, el ICA, Carsucre, la DIAN, el SENA, el ICBF, Comfasucre y otras organizaciones que brindarán orientación y servicios a los asistentes.

Los Encuentros Populares continuarán esta semana en otros puntos del país: Armero (Tolima) el 25 de marzo, y Villavicencio y Florencia el 27 de marzo.