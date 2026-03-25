Corponor entregará más de 30 mil palmas en Semana Santa

Cúcuta

En el marco de la campaña, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, Corponor alista un plan denominado Semana Santa en Paz y Armonía con la naturaleza.

Por ello, la entidad entregará más de 30.000 plantas -palmas arecas para la celebración del Domingo de Ramos, en el marco de las actividades religiosas del mundo católico.

El director de Corponor Humberto Camacho dijo a Caracol Radio que “el material vegetal se entrega a las Diócesis en el departamento y a su vez, desde allí se distribuyen a las diferentes parroquias”.

Pero, además, explicó que “Corponor recorrerá a Cúcuta entregando plantas ornamentales para cubrir de vida los hogares de las familias de la capital del departamento; sus funcionarios, técnicos y el equipo humano, esta semana -jueves 26 de marzo- estarán recorriendo los centros comerciales, terminal de transportes, el transporte público, los semáforos; llevando un mensaje de conservación y comprometiendo a las familias a plantar vida”.

“Esta campaña se une a las obras de embellecimiento de áreas verdes que actualmente se está haciendo en la avenida Libertadores de Cúcuta, con más de 10.000 plantas nativas y apropiadas para el clima de la ciudad, con riego garantizado, porque los espacios públicos se están transformando para el disfrute de todos” dijo el funcionario.

El anuncio ha sido destacado por ambientalistas y la comunidad en general que respalda la protección a la vida y el medio ambiente.