Concejal Oliverio Castellanos denuncia al comité de moralización demoras en su posesión

José Oliverio Castellanos Navarro concejal de Cúcuta por el partido Cambio Radical( Foto Concejo de Cúcuta )

Cúcuta

El concejal Oliverio Castellanos denunció ante el Comité Regional de Moralización la dilación en su posesión como Concejal del municipio de Cúcuta, a pesar de tener un fallo judicial en firme que restablece sus derechos políticos desde el 5 de junio de 2025.

Ante la negativa del Concejo Municipal de Cúcuta de reintegrarlo como Concejal, el dirigente político presentó un oficio ante el Comité Regional de Moralización, presidido por Pedro Durán Baraja, solicitando su intervención urgente para garantizar el cumplimiento del fallo judicial.

El Comité de Moralización, integrado por representantes de la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería y Contraloría, tiene la facultad de coordinar acciones para prevenir y sancionar conductas contrarias a la moralidad pública.

Castellanos denuncia que la Mesa Directiva del Concejo Municipal del año 2025 y la del año 2026 han dilatado injustificadamente su reintegro, desconociendo una orden judicial en firme que le asiste.

Esta situación constituye una grave vulneración a sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación política y al acceso a cargos públicos.

Ante esta situación, el concejal Castellanos solicita al Comité de Moralización que:

1. Convocar una sesión extraordinaria para analizar su caso.

2. Citar a los integrantes de las Mesas Directivas del Concejo (2025 y 2026) para que expliquen su negativa.

3. Que la Procuraduría evalúe la suspensión provisional de los servidores públicos responsables.

4. Que la Fiscalía priorice la investigación penal.

5. Emitir un pronunciamiento público exhortando al Concejo a cumplir la orden judicial.

Oliverio Castellanos enfatiza que no se trata de un privilegio personal, sino del respeto a la justicia y a las instituciones. Si una orden judicial puede ser desconocida impunemente por servidores públicos, se debilita el Estado de derecho.