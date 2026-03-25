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25 mar 2026 Actualizado 12:48

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Cúcuta

Comercio en la frontera con Venezuela proyecta crecimiento hasta los 1.500 millones de dólares

Gremios de Norte de Santander y Táchira fortalecen alianzas para impulsar el intercambio binacional

Aerial view showing vehicles arriving from Cucuta, Colombia, in Urena, in Venezuela, after crossing the Atanasio Girardot International Bridge -formerly known as Tienditas bridge- after the two countries officially reopened their shared land border, on January 1, 2023. - Venezuela and Colombia reopened the last stretch of their shared border that had remained closed for years in a diplomatic dispute now settled under new leadership in Colombia, with its first-ever left-wing president, Gustavo Petro. Their borders were partially closed seven years ago and completely blocked in 2019 when Venezuela&#039;s leader Nicolas Maduro broke off diplomatic ties after Colombia under then president Ivan Duque questioned his 2018 re-election. (Photo by Edinson ESTUPINAN / AFP) (Photo by EDINSON ESTUPINAN/AFP via Getty Images)

Aerial view showing vehicles arriving from Cucuta, Colombia, in Urena, in Venezuela, after crossing the Atanasio Girardot International Bridge -formerly known as Tienditas bridge- after the two countries officially reopened their shared land border, on January 1, 2023. - Venezuela and Colombia reopened the last stretch of their shared border that had remained closed for years in a diplomatic dispute now settled under new leadership in Colombia, with its first-ever left-wing president, Gustavo Petro. Their borders were partially closed seven years ago and completely blocked in 2019 when Venezuela's leader Nicolas Maduro broke off diplomatic ties after Colombia under then president Ivan Duque questioned his 2018 re-election. (Photo by Edinson ESTUPINAN / AFP) (Photo by EDINSON ESTUPINAN/AFP via Getty Images) / EDINSON ESTUPINAN

Aerial view showing vehicles arriving from Cucuta, Colombia, in Urena, in Venezuela, after crossing the Atanasio Girardot International Bridge -formerly known as Tienditas bridge- after the two countries officially reopened their shared land border, on January 1, 2023. - Venezuela and Colombia reopened the last stretch of their shared border that had remained closed for years in a diplomatic dispute now settled under new leadership in Colombia, with its first-ever left-wing president, Gustavo Petro. Their borders were partially closed seven years ago and completely blocked in 2019 when Venezuela&#039;s leader Nicolas Maduro broke off diplomatic ties after Colombia under then president Ivan Duque questioned his 2018 re-election. (Photo by Edinson ESTUPINAN / AFP) (Photo by EDINSON ESTUPINAN/AFP via Getty Images)
Cúcuta

El comercio entre Colombia y Venezuela continúa mostrando señales de recuperación en la zona de frontera, con una proyección que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares durante este año.

Tras un cierre de 2025 cercano a los 1.200 millones de dólares, los gremios económicos de Norte de Santander y el estado Táchira avanzan en estrategias conjuntas para consolidar este crecimiento. “Cerramos un año casi en 1.200 millones de dólares en comercio con Venezuela y esperamos crecer a una meta de 1.500 millones”, señaló Víctor Mpendez, director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana.

Entre las acciones implementadas se destaca la creación de un comité intergremial binacional y la puesta en marcha de herramientas como una ventanilla única para facilitar los trámites de comercio exterior en frontera. “Lo importante es no dejar perder estos diálogos constantes entre Colombia y Venezuela, especialmente entre Táchira y Norte de Santander”, se indicó.

Asimismo, los gremios han fortalecido la cooperación para que las oportunidades económicas se queden en la región. “Estamos trabajando muy de la mano con los empresarios de Venezuela para generar riqueza en la zona”, añadieron.

En la agenda próxima se contemplan nuevos encuentros binacionales en Cúcuta, con el objetivo de seguir consolidando la integración económica y fortalecer sectores estratégicos como el transporte, la logística y la energía.

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