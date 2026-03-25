Comercio en la frontera con Venezuela proyecta crecimiento hasta los 1.500 millones de dólares

El comercio entre Colombia y Venezuela continúa mostrando señales de recuperación en la zona de frontera, con una proyección que podría alcanzar los 1.500 millones de dólares durante este año.

Tras un cierre de 2025 cercano a los 1.200 millones de dólares, los gremios económicos de Norte de Santander y el estado Táchira avanzan en estrategias conjuntas para consolidar este crecimiento. “Cerramos un año casi en 1.200 millones de dólares en comercio con Venezuela y esperamos crecer a una meta de 1.500 millones”, señaló Víctor Mpendez, director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana.

Entre las acciones implementadas se destaca la creación de un comité intergremial binacional y la puesta en marcha de herramientas como una ventanilla única para facilitar los trámites de comercio exterior en frontera. “Lo importante es no dejar perder estos diálogos constantes entre Colombia y Venezuela, especialmente entre Táchira y Norte de Santander”, se indicó.

Asimismo, los gremios han fortalecido la cooperación para que las oportunidades económicas se queden en la región. “Estamos trabajando muy de la mano con los empresarios de Venezuela para generar riqueza en la zona”, añadieron.

En la agenda próxima se contemplan nuevos encuentros binacionales en Cúcuta, con el objetivo de seguir consolidando la integración económica y fortalecer sectores estratégicos como el transporte, la logística y la energía.