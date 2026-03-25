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25 mar 2026 Actualizado 23:04

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Carín León hará historia con el primer concierto en el Nu Stadium de Miami Freedom Park

El artista mexicano se presentará el 28 de junio como parte de su Tour Norteamérica 2026

Credito: La bulla

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Vicente

El cantante mexicano Carín León, reconocido como una de las figuras más influyentes de la música regional y pop latino, anunció que será el primer artista en presentarse en el Nu Stadium de Miami Freedom Park, la nueva casa del Inter Miami FC.

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El concierto se llevará a cabo el 28 de junio de 2026 y forma parte de su Tour Norteamérica 2026, que recorrerá decenas de ciudades en Estados Unidos y Canadá.

“Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí. Creo que, si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien”, expresó Carín León sobre el anuncio.

Carín León suma un nuevo capítulo a su carrera internacional, consolidándose como uno de los artistas latinos con mayor proyección en el mercado global.

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