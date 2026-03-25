Capturan a presunto implicado en el asesinato de dos policías en 2025

Las autoridades confirmaron la captura de un hombre señalado de estar involucrado en el presunto asesinato de dos policías ocurrido en 2025, en un hecho que fue calificado como un atentado terrorista. La detención representa un avance clave en las investigaciones que buscan esclarecer este crimen y dar con todos los responsables.

El coronel Jimmy Belalcázar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, entregó detalles del operativo y del perfil del capturado:

“Se presenta la captura por parte de nuestras unidades policiales de alias ‘Cejas’, una persona conocida como Jefferson. En el momento de su captura se le halla un arma de fuego tipo pistola, con munición para la misma. Alias ‘Cejas’, de acuerdo a nuestras valoraciones de inteligencia, sabemos que es perteneciente a la estructura criminal de alias ‘Cardi’, una persona que también estaría vinculada y, de acuerdo a informaciones de inteligencia y a investigaciones que estamos adelantando, estaría inmerso dentro de unas acciones criminales en donde perdieron la vida dos policiales mediante un atentado terrorista”.

El oficial agregó que el proceso judicial continúa para determinar con precisión el grado de participación del detenido:

“Esta persona está siendo investigada. Dentro de las actuaciones estamos determinando la responsabilidad y bajo qué modalidad actuó frente a alguna organización, si tiene nexos con ella o si actuó en articulación con estructuras criminales”.

Las autoridades reiteraron que las operaciones continuarán en la región con el objetivo de capturar a otros posibles implicados y garantizar justicia por la muerte de los uniformados.