Aumento de homicidios en el Huila prende las alarmas entre autoridades

Neiva

Según el observatorio departamental, municipios como Algeciras y Campoalegre concentran gran parte de los casos, lo que ha generado alerta institucional. Además, existe una advertencia temprana de la Defensoría del Pueblo por el deterioro de la seguridad en varias regiones.

La situación se agravó en las últimas horas con una serie de hechos violentos registrados en diferentes municipios. En total, se la mayoría son reportados en zona rural de diferentes municipios. Estos hechos encendieron las alarmas de las autoridades, que decidieron convocar de manera inmediata el consejo de seguridad para evaluar respuestas contundentes.

Para Rodrigo Villalba, gobernador del Huila, expreso que “durante la reunión, se analizarán las causas de esta ola de violencia, que, según las autoridades, obedece a múltiples factores. Entre ellos se encuentran la delincuencia común, como el reciente caso en la vía Pitalito–Acevedo donde fue asesinado un joven durante un asalto, así como disputas entre actores armados ilegales en municipios como Algeciras”.

A este panorama se suma el aumento de hechos asociados a la intolerancia social, como riñas bajo efectos del alcohol, así como la preocupación por las próximas elecciones de juntas de acción comunal previstas para el 26 de abril. Líderes comunales han denunciado presiones y amenazas por parte de grupos armados.