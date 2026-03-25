Así les fue a los ciclistas colombianos en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña

Se corrió la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña que tiene la participación de cinco corredores colombianos. El recorrido de este miércoles salió de Mont-roig del Camp y llegó a Vila-seca sobre un trazado de 159.4 kilómetros.

Un tramo corto, pero intenso y duro para los pedalistas con tres premios de montaña, uno de ellos de primera categoría en el Alt de la Mussara en el kilómetro 30 de la fracción. Después, los corredores pasaron por uno de segunda en el Coll de Capafons y uno de tercerca en el kilómetro 115 en el Coll Roig.

La etapa tuvo una fuga en la mayor parte de su recorrido con cinco hombres, Reuben Thompson y Baptiste Veistroffer, del Lotto Intermarché, Diego Uriarte del Kern Pharma, Yago Aguirre del Euskaltel, Josh Burnett del Burgos y Mark Stewart, del Modern Adventure Pro Cycling.

Faltando un poco más de 30 kilómetros para meta, el pelotón comenzó a acercarse con decisión a los escapados y a esa altura de la etapa la tenía apenas a 12 segundos de diferencia, faltaba muy poco para que la aventura terminara.

Al atrapar a la fuga, Joao Almeida se quedó atrás y su compañero del equipo en el UAE Team Emirates permaneció con él para ayudarlo a integrarse nuevamente. Caso contrario sucedió con Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, que atacaron y se fueron adelante.

Los últimos kilómetros fueron emocionantes con los dos adelante y el pelotón tratando de darles alcance y muy cerca de ellos. Lo intentaron hasta el final, pero a 500 metros de meta, un desafortunado incidente hizo que el belga se fuera al piso. Y en los últimos metros, Vingegaard fue alcanzado por el grupo.

Todo el esfuerzo de los dos quedó escondido por el triunfo de Dorian Godon, que con esta gana su segunda etapa en la competencia. el corredor del Ineos venció a Ethan Vernon y a Noah Hobbs en un sprint muy cercano a la meta.

¿Cómo quedaron los colombianos en la cuarta fracción?

El mejor colombiano del día fue Einer Rubio en el puesto 47 con el mismo tiempo del ganador. Santiago Buitrago fue 56, también con el mismo registro de Godon.

También con el mismo tiempo llegaron Nairo Quintana y Samuel Flórez. El que sí perdió fue Iván Ramiro Sosa que llegó a 2 minutos y 26 segundos.

En la general, el mejor colombiano es Buitrago a 20 segundos del líder Godon y el segundo es Quintana al mismo tiempo

¿Cómo será la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña?

La cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña saldrá de Mataró y llegará al mítico Vallter. Tendrá un recorrido de 173 kilómetros y tres premios de montaña, uno de ellos fuera de categoría, donde terminará la fracción.

El primer puerto será al kilómetro 10 en el Coll de Parpers, el segundo en el Alt de Sant Feliu de Codines al kilómetros 40 y el tercero en el Vallter, categoría especial, 11.4 kilómetros de ascenso y una pendiente promedio del 7.5 por ciento.