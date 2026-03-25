Alerta en el sector transportador por medidas de tránsito municipal

Cúcuta

El malestar que ha provocado algunas medidas de la secretaría de tránsito de Cúcuta motivó el anuncio de una gran manifestación por parte de los transportadores de la ciudad.

El servicio de transporte público ha fijado en sus vehículos anuncios de “hora cero” ante algunos hechos que afectan el gremio como la piratería y el reajuste en el valor del transporte para buses y busetas.

Mientras tanto los taxistas a través de su presidente Juan Carlos Bastos se mostraron en desacuerdo por algunas medidas de control puestas en marcha en las ultimas horas desde el gobierno municipal.

“Madrugan atacar al gremio cuando el desorden en la movilidad esta creciendo, la piratería de motos y carros. Hoy solamente aparecen los operativos para los taxistas y los colectivos” dijo el dirigente sindical.

Dijo el señor Bastos que “esta tarde tenemos una reunión extraordinaria para definir la hora cero, todos debemos asociarnos frente a lo que esta ocurriendo. Por eso los invitamos a todos, taxistas y colectivos para tomar decisiones”.