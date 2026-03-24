Tres municipios del Catatumbo lideran la sustitución de cultivos ilícitos

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander revelaron que pese a las dificultades en el programa de sustitución de cultivos ilícitos varias familias campesinas han iniciado el proceso para abandonar la hoja de coca.

El secretario de agricultura Dany Cañas dijo a Caracol Radio que “este proceso de avanzar en generar oportunidades a través de un programa de caficultura es una motivación para cientos de familias que han dado respuesta favorable a esta invitación”.

Indicó el funcionario que frente a esta iniciativa, la demanda tiene como epicentro municipios como Convención, San Calixto y El Tarra.

Explicó que “ahora nos corresponde brindar el acompañamiento y promover esta actividad teniendo en cuenta la importancia que reviste el proyecto agrícola en esa región”.

Finalmente, dijo el secretario que hoy este renglón de la economía regional es uno de los más atractivos, que atraviesa un buen momento y que tiene a más de diecisiete mil familias comprometidas en el cultivo de café.