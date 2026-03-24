Tres militares tolimenses murieron en el accidente aéreo de Putumayo

Tolima

El accidente aéreo de Putumayo, en el que fallecieron 69 integrantes de las Fuerzas Militares, ha conmocionado al país entero. En el departamento del Tolima, por lo menos tres familias perdieron a sus seres queridos en medio del siniestro aéreo registrado la mañana del lunes 23 de marzo.

Caracol Radio pudo establecer que tres de los 61 integrantes del Ejército Nacional fallecidos en el accidente eran oriundos del Tolima. Se trata de los soldados profesionales Marco Tulio Martínez Varón y Carlos Andrés Giraldo Beltrán, oriundos de Chaparral e Ibagué, respectivamente. Asimismo, murió el cabo tercero Yeferson Fabián Octavo Yaima, oriundo de Coyaima, sur del Tolima.

Angie Martínez, hermana del soldado profesional fallecido Marco Tuilio Martínez, contó que la última vez que tuvieron noticias de él fue sobre las 9:25 de la mañana del lunes, previo a su ingreso en el avión.

“Mi hermano le iba a dar una sorpresa a mi mamá. Antes de que se subiera al avión le hizo un viodeollamada a otro hermano que también es militar. Le dijo: nos vemos en la casa, le voy a dar una sorpresa a mi mamá, pronto nos vamos a encontrar. Al rato nos dimos cuenta de lo que pasó con el avión”, reveló.

Angie agregó que su hermano Marco Tulio tenía apenas 22 años de edad. Desde hace cuatro prestaba sus servicios al Ejército, de los cuales dos lo hizo como soldado profesional. “Tenía el sueño de salir adelante, su motivación era darle lo mejor a mi mamá”, acotó.

Las autoridades del Tolima permanecen a la expectativa de confirmar el listado completo de los tolimenses fallecidos en medio del siniestro, para realizar los homenajes correspondientes.

“Nosotros tenemos una ordenanza en la cual, cuando perece en acto de servicio un oficial de la fuerza pública, hay que hacer un acompañamiento especial por parte de la Gobernación del Tolima. Además de la tricolor nacional, debe estar la bandera vinotinto y oro, entregada con una nota de estilo a su familia. Para nosotros es importante establecerlo, y los comandantes quedaron en hacer un filtro y ver quiénes son del Tolima”, indicó Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad y Orden Público departamental.

Algunas versiones sostienen que el piloto de la aeronave fallecido en medio del siniestro, el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, era oriundo de Melgar y, por tanto, sería tolimense.

No obstante, fuentes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana le indicaron a Caracol Radio que el piloto era oriundo de Bogotá, aunque prestaba sus servicios en la base militar de Tolemaida y, al parecer, residió varios años en el municipio de Melgar.