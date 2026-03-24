TIMØ brilló en Estéreo Picnic 2026 y anunció su primer Movistar Arena en Bogotá

TIMØ continúa consolidando su ascenso en la escena musical latinoamericana y mundial. La agrupación vivió uno de los momentos más significativos de su carrera al presentarse en el Festival Estéreo Picnic 2026, marcando su regreso a Bogotá tras dos años de ausencia.

Reconocidos por la cercanía y energía de sus shows en vivo, TIMØ ofreció un repertorio que recorrió algunos de los momentos más representativos de su trayectoria.

El setlist combinó canciones de su álbum debut ‘Estemos Donde Estemos’ con temas de su más reciente proyecto, ‘Canto Pa’ No Llorar’, incluyendo “Palabras”, “Vino Rosé” y “Modo melancólico”.

La presentación también contó con invitados especiales que elevaron la experiencia en la tarima. Juan Duque se unió para interpretar su colaboración “Traguita”.

El anuncio del Movistar Arena llega después de la participación de TIMØ en el Lollapalooza Argentina, donde se convirtió en la agrupación colombiana más joven en presentarse en el festival.

En los próximos días, la banda viajará a España para participar en el pre-show de La Noche de Cadena 100, programado para el 27 de marzo en la Sala Galileo Galilei de Madrid.

En paralelo, TIMØ celebra dos nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026, en las categorías “Mejor Dúo o Grupo Pop” y “Mejor Canción Pop” por “Vino Rosé”.

La ceremonia se llevará a cabo el 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio, con votaciones abiertas al público desde el 26 de marzo.

El anuncio de su primer Movistar Arena, TIMØ reafirma su crecimiento dentro de la nueva generación de artistas colombianos, consolidando su presencia en escenarios internacionales y fortaleciendo su vínculo con el público local.