Sucre lamenta la muerte en accidente aéreo del joven soldado Kaleth David Julio

Sincelejo

La tragedia aérea ocurrida en Puerto Leguízamo continúa dejando historias de dolor en varias regiones del país.

En Sucre fue confirmada la muerte del joven soldado Kaleth David Julio, de 20 años, quien viajaba en el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana siniestrado el 23 de marzo en zona rural del Putumayo.

El joven, residente en el barrio Dulce Nombre, de Corozal, Sucre y con raíces en Berrugas, San Onofre, hacía parte del personal militar que se desplazaba en la aeronave, la cual transportaba a 128 personas, en su mayoría integrantes del Ejército Nacional.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, expresó su solidaridad con la familia y destacó el compromiso del soldado con el país, al tiempo que envió un mensaje de acompañamiento a la comunidad de Corozal.

Según los reportes oficiales, el accidente dejó al menos 66 fallecidos, entre ellos 58 soldados del Ejército, seis miembros de la Fuerza Aeroespacial y dos uniformados de la Policía Nacional.

Las autoridades indicaron que el siniestro ocurrió pocos minutos después del despegue y que, aunque se evaluaron varias hipótesis, por ahora las investigaciones se orientan hacia posibles fallas técnicas, sin evidencia de un ataque.

La gobernadora de Sucre, Lucy García Montes, lamentó la muerte del joven soldado sucreño Kaleth David Julio.

“Su dolor es el dolor de Sucre”, expresó la primera mandataria de los sucreños al enviar un mensaje de solidaridad y acompañamiento a los familiares del soldado. A