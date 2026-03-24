Personeros del Catatumbo alertan sobre graves riesgos y falta de protección en la región

Norte de Santander.

Personeros de la subregión del Catatumbo expresaron su creciente preocupación por las condiciones de vulnerabilidad en las que desempeñan su labor, en medio de un contexto de violencia y presencia de grupos armados en el departamento de Norte de Santander.

El personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, aseguró que su trabajo los expone constantemente a riesgos por denunciar violaciones a los derechos humanos.

“Somos aquellas personas que estamos denunciando acciones de los grupos armados frente a vulneración de derechos humanos. Esto refleja un panorama de inseguridad, un panorama bastante fuerte en materia de protección de los personeros de los diferentes municipios y específicamente de los 13 personeros de la subregión Catatumbo. Estamos en la región del departamento de Norte de Santander donde hay más infracciones al derecho internacional humanitario, donde hay más amenazas en contra de los servidores públicos y obviamente los personeros no somos la excepción.”

El funcionario también reveló que las amenazas han escalado en gravedad, incluyendo seguimientos y vigilancia directa.

“Hemos sido objeto no sólo de amenazas, en mi caso particular de señalamientos, de seguimientos; he tenido incluso en las amenazas que me han enviado videos donde hacen seguimiento a mi vehículo, al vehículo de seguridad, a la casa donde actualmente resido. Todas esas son situaciones que no solo a mí, sino a todos los personeros se les presentan diariamente en sus municipios. Por ende, la labor del personero está tipificada y calificada como una labor de alto riesgo y más en un contexto de violencia como el que nosotros nos desenvolvemos, específicamente en la subregión Catatumbo.”

Asimismo, Bohórquez advirtió que, aunque algunos cuentan con esquemas de seguridad, estos no son suficientes para garantizar su protección ni la de sus equipos de trabajo.

“Muchos de nosotros tenemos esquemas de seguridad que, si bien es cierto, es una medida que mitiga un poco ese alto índice de inseguridad, no refleja una situación puntual en materia de seguridad para los personeros. Todos también hemos pedido el fortalecimiento institucional. Muchos de nosotros trabajamos con las uñas, no tenemos herramientas en las entidades, no hay buenas coberturas en materia de Internet para municipios como El Tarra, Tibú, Convención, Teorama y San Calixto, y también trabajamos con muy pocos funcionarios para atender grandes situaciones de protección de derechos fundamentales.”

Los personeros hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para reforzar las medidas de seguridad y mejorar las condiciones institucionales en el Catatumbo, advirtiendo que sin garantías reales para su labor, la defensa de los derechos humanos en la región seguirá en riesgo.