OINAC logra cierre financiero para modernización del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena

La Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena S.A.S. (OINAC), concesionaria encargada de la modernización y ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, alcanzó el cierre financiero del proyecto, correspondiente a la primera iniciativa privada de Asociación Público-Privada (APP) en aeropuertos en Colombia.

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La operación fue financiada por Banco Davivienda S.A. e Itaú Colombia S.A., junto con el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura CAF-AM Ashmore II y el Fondo de Capital Privado BONUS – Compartimento Infraestructura II, y, abarca de manera integral las actividades de concesión, construcción, modernización y ampliación de la terminal aérea.

“El cierre financiero para las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez es una gran noticia para Cartagena y para Colombia. Esta terminal aérea, la tercera más importante del país por número de pasajeros, es un eje estratégico para la conectividad y competitividad de la región. Este logro refleja la confianza del sector financiero en la solidez del proyecto y de su promotor”, señaló Patricia Mejía, Gerente General de OINAC.

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez cerró 2025 con un récord de 7.7 millones de pasajeros, consolidándose como el principal aeropuerto del Caribe colombiano y el de mayor número de conexiones en la región, con 18 rutas internacionales y 6 nacionales.

Este hito se da en el marco del inicio de las obras de la nueva fachada y de la obtención del permiso de construcción por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), mediante el mecanismo de cambio menor. Este aval permite avanzar en 18 intervenciones claves, equivalentes al 75 % del total del proyecto.

Para avanzar de manera oportuna en la ejecución de las obras, la concesión resalta la importancia de continuar trabajando de manera articulada con la Alcaldía Mayor de Cartagena en la definición y cesión de los espacios viales y de circulación requeridos para el desarrollo del proyecto.

La disponibilidad de estas áreas permitirá habilitar nuevos frentes de obra y asegurar el cumplimiento del cronograma previsto, contribuyendo al objetivo de ampliar la capacidad del aeropuerto, mejorar la experiencia de los pasajeros y fortalecer la conectividad de la ciudad.

Con esta modernización, el aeropuerto no solo incrementará su capacidad, sino que también elevará sus estándares operativos y consolidará su papel como infraestructura clave para el desarrollo de Cartagena y la región.