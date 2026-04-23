Abierto proceso de elección para los Lanceros Guardianes de las Fiestas de la Independencia

Con el firme propósito de fortalecer el relevo generacional y garantizar la salvaguardia de las tradiciones, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) abre la convocatoria pública para la elección de los Lanceros Guardianes de las Fiestas de la Independencia del 11 de Noviembre 2026. Esta iniciativa busca que los adolescentes se reconozcan como actores culturales en formación y custodios y portadores de la tradición festiva.

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La figura de los Lanceros Guardianes se consolida como una estrategia de apropiación social del patrimonio, donde los jóvenes asumen un compromiso activo con la identidad y pertenencia que define a Cartagena como un territorio pluriétnico y multicultural. Durante las festividades, los elegidos participarán en actos pedagógicos que promueven la salvaguardia de las manifestaciones tradicionales ante la ciudadanía.

“Esta categoría trasciende la noción comunitaria para reconocer a adolescentes como guardianes simbólicos de la memoria festiva, promoviendo el relevo generacional y el compromiso activo con la identidad cultural de la ciudad”, manifestó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.

La convocatoria invita a organizaciones culturales, comités de Juntas de Acción Comunal y colectivos legalmente constituidos a postular a sus jóvenes líderes. Los aspirantes, con edades entre los 12 y 17 años, deberán presentar un video de máximo dos minutos donde expongan su vínculo con la cultura local y su interés por participar en este proceso de fomento a las tradiciones.

Por su parte, la directora del IPCC, Lucy Espinosa, destacó que “los Lanceros Guardianes se consolidan como una estrategia pedagógica y cultural que fomenta el desarrollo de habilidades sociales, liderazgo, participación comunitaria y conciencia histórica desde edades tempranas”.

El proceso de selección contará con el acompañamiento del Consejo Distrital de Cultura, evaluando sobre criterios de conocimiento festivo, motivación y creatividad. La elección oficial se llevará a cabo el próximo 13 de mayo en una sesión extraordinaria que permitirá exaltar el talento y la vocación de servicio de la juventud cartagenera.

Las organizaciones interesadas pueden realizar el envío de la documentación al correo electrónico convocatorias@ipcc.gov.co o entregarla de manera presencial en las oficinas del Instituto hasta el 28 de abril de 2026.