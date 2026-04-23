Fundación Alimentar ya beneficia a 2.000 niños en Cartagena

Sofitel Legend Santa Clara fortalece su compromiso social apoyando a la Fundación Alimentar, que ya beneficia a 2.000 niños en Cartagena

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena fortalece su alianza con la Fundación Alimentar, contribuyendo a mejorar la nutrición y el bienestar de niños en situación de vulnerabilidad en Cartagena.

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La Fundación, liderada por Catalina Pérez, alcanzó recientemente un hito significativo: beneficiar diariamente a 2.000 niños en condiciones de pobreza extrema en el sector de Cerro de Albornoz, una de las zonas con mayores carencias estructurales de Cartagena.

“Son comunidades donde no hay acceso a agua potable, gas o infraestructura básica. Muchos niños ni siquiera están escolarizados. Nuestro propósito es claro: recuperar la mayor cantidad de alimentos posible para llevar nutrición a quienes más lo necesitan”, explica Pérez.

Actualmente, la Fundación opera seis comedores comunitarios propios y entrega diariamente almuerzos que cubren hasta el 40% de los requerimientos nutricionales de los niños. Lo más destacado: el 97% de los alimentos proviene de recuperación de excedentes de hoteles, restaurantes, supermercados y plazas de mercado, evitando además el desperdicio de toneladas de comida.

Un modelo que transforma vidas y reduce el desperdicio

El modelo de la Fundación no solo impacta la nutrición infantil, sino que también promueve la sostenibilidad. A través de programas como “Alimentar sin desperdicio”, han logrado rescatar grandes volúmenes de alimentos que, de otro modo, terminarían en la basura, en una ciudad donde diariamente se desechan cerca de 40 toneladas en plazas de mercado.

“Detrás de cada cifra hay una historia. No es solo alimentar, es darle una oportunidad a niños que están en riesgo social, que pueden caer en entornos de violencia o abandono. La alimentación es el primer paso para cambiar su futuro”, afirma Pérez.

Sofitel Legend Santa Clara: más allá de la hospitalidad

En este contexto, el Sofitel Legend Santa Clara Cartagena se ha consolidado como un aliado estratégico. Su apoyo va más allá de la donación de alimentos: incluye la entrega de insumos, participación activa de colaboradores y el mejoramiento de infraestructura en los comedores comunitarios.

“El verdadero lujo hoy es generar impacto positivo. Para nosotros, apoyar a la Fundación Alimentar no es solo una acción de responsabilidad social, es un compromiso con el territorio y con las comunidades que hacen parte de Cartagena”, señala Jean-Christophe Martínez.

Recientemente, el hotel participó en la adecuación de espacios dentro de uno de los comedores, contribuyendo a la creación de entornos más dignos para los niños. Además, impulsa programas internos de donación entre colaboradores para apadrinar beneficiarios.

“Creemos en un modelo de sostenibilidad que trasciende la operación del hotel. Queremos involucrar a nuestros equipos y huéspedes en iniciativas que realmente transformen vidas, y esta alianza es un claro ejemplo de ello”, agrega Martínez.

Un trabajo conjunto que mira hacia el futuro

Con más de 8.500 niños en el Cerro de Albornoz, el reto sigue siendo enorme. La Fundación busca ahora ampliar su impacto con programas educativos complementarios, como espacios de refuerzo académico y actividades culturales que permitan a los niños construir un proyecto de vida.

“El objetivo ya no es solo crecer en número de beneficiarios, sino ofrecer un acompañamiento más integral. Queremos que los niños no solo se alimenten, sino que tengan herramientas para salir adelante”, concluye Pérez.

La alianza entre el sector privado y organizaciones sociales demuestra que la sostenibilidad, cuando se entiende desde el impacto real, puede convertirse en una poderosa herramienta de cambio.