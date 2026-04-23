Alcalde de Altos del Rosario convoca extras al Concejo para asegurar subsidios de servicios públicos

En una acción inmediata orientada a salvaguardar el bienestar de la población y en cumplimiento de las directrices del gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, la administración municipal de Altos del Rosario, liderada por el alcalde encargado Jorge Díaz Gutiérrez, adoptó una medida urgente para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

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Tras un análisis técnico realizado en corto tiempo, el mandatario (e) evidenció que el municipio no cuenta actualmente con el acuerdo municipal que define los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para los usuarios de los servicios públicos. Esta situación, según explicó, representa un riesgo inminente para la sostenibilidad del servicio, dado que la empresa prestadora no estaría recibiendo los recursos correspondientes por concepto de subsidios, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

Asimismo, se identificó la ausencia de un convenio formal para la transferencia de dichos subsidios, lo que agrava el panorama y podría afectar directamente el acceso de la población a servicios esenciales como acueducto, alcantarillado y aseo.

“Las directrices son claras y la idea es buscar el bienestar de toda la comunidad por encima de cualquier interés particular. Altos del Rosario no está solo y el alcalde encargado toma esa medida teniendo en cuenta lo vital que es tener los servicios públicos de la mejor manera para toda la población. Tiene nuestro respaldo”, indicó Yamil Arana.

Llamado a sesiones extraordinarias

Frente a este escenario, Díaz Gutiérrez tomó la decisión de convocar al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias, con el objetivo de dar trámite al proyecto de acuerdo que permitirá subsanar esta situación y asegurar la correcta destinación de los recursos, en concordancia con las disposiciones legales que rigen el sector.

El documento “Por el cual se determinan los porcentajes a los subsidios a las personas de menores ingresos y se establecen los porcentajes de contribuciones para el pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipios de Altos del Rosario, Bolívar, para las vigencias 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030”, ya fue radicado este 21 de abril en las oficinas de la corporación.

“Las consecuencias de no contar con este acuerdo son graves: se pone en riesgo la prestación de los servicios públicos a la población y también los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, los cuales son objeto de evaluación anual por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, señaló Díaz Gutiérrez.

El mandatario encargado reiteró que, mientras esté al frente de la administración municipal, su compromiso es actuar conforme al ordenamiento constitucional y legal, velando por el cumplimiento de las obligaciones del ente territorial y garantizando condiciones dignas para los habitantes.

Desde la Gobernación de Bolívar se respalda esta decisión como una medida responsable, oportuna y de alto impacto social, que contribuye a la protección de los derechos fundamentales de la comunidad y al fortalecimiento institucional de los municipios del departamento.