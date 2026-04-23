Más de 30 ciudadanos resolvieron conflictos sin acudir a la justicia

Más de 30 ciudadanos resolvieron sus conflictos de manera ágil, confidencial y sin costo durante una jornada de conciliación realizada en la Casa de Justicia de Canapote, liderada por la Cámara de Comercio de Cartagena a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC).

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La iniciativa permitió tramitar casos relacionados con arrendamientos, deudas, conflictos de convivencia y asuntos civiles, evitando su escalamiento al sistema judicial y facilitando acuerdos oportunos que impactan la estabilidad social y económica de las comunidades.

Andrea Piña Gómez afirmó que este tipo de mecanismos tienen un impacto directo en el entorno empresarial:

“Cuando los conflictos se resuelven a tiempo, se reducen los costos sociales y económicos para las personas y los negocios, y se generan condiciones más estables para el desarrollo del territorio”.

La jornada se realizó en articulación con la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana y ofreció, además, asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial, con énfasis en población vulnerable como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes.

Según Katherine Gómez Romero, este tipo de espacios facilita el acceso efectivo a la justicia en territorio:

“Estas brigadas permiten que los ciudadanos accedan a soluciones concretas a través del diálogo, sin barreras económicas y con acompañamiento institucional”.

La jornada contó con el respaldo del Consultorio Jurídico de la Universidad Tecnológica de Bolívar, cuyos estudiantes brindaron orientación y acompañamiento en los casos atendidos, fortaleciendo un modelo de formación práctica con impacto social.

El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cartagena, con más de tres décadas de trayectoria, desarrolla durante 2026 un programa de proyección social que contempla la realización de ocho jornadas gratuitas en distintos puntos de la ciudad y el departamento de Bolívar, con el objetivo de ampliar el acceso a mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Con estas acciones, la Cámara de Comercio de Cartagena continúa acercando la justicia a las comunidades y promoviendo condiciones que favorecen la confianza, la convivencia y el desarrollo del territorio.