Dos hombre enviados a la cárcel en Cartagena por agredir a sus progenitores

La Fiscalía General presentó elementos materiales probatorios que permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios contra dos hombres quienes, al parecer, agredieron a sus progenitores. Los hechos ocurrieron en Cartagena y El Carmen de Bolívar (Bolívar).

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El primer caso se registró en el barrio Chiquinquirá de la capital bolivarense e involucraría a un joven de 19 años quien, presuntamente, amenazó con arma cortopunzante a su madre, de 39 años.

La Fiscalía determinó que la intimidación obedeció a la negativa de la víctima a entregarle a su hijo un celular. Esta reacción obligó a la mujer a huir del hogar mientras el hombre, al parecer, destruía enseres y electrodomésticos.

El procesado fue capturado por la Policía Nacional en flagrancia. De otra parte, un hombre de 24 años fue detenido por uniformados de la Policía Nacional por, supuestamente, golpear con objeto contundente a su padre.

La agresión ocurrió el 18 de abril en el barrio Jorge Eliécer Gaitán del municipio de El Carmen de Bolívar. La víctima, de 62 años, fue trasladada hasta un centro de salud donde la atendieron por las lesiones que le fueron causadas.

En el desarrollo de las audiencias preliminares fiscales de la Seccional Bolívar les imputaron a los procesados, de acuerdo con sus responsabilidades individuales, los delitos de violencia intrafamiliar agravada y daño en bien ajeno. Ninguno de los cargos fue aceptado.