No hay pistas de militares nortesantandereanos en el Hércules accidentando en Putumayo

Norte de Santander

En Norte de Santander también hay tristeza y dolor por el trágico accidente que le constó la vida a setenta personas entre militares y policías que iban a bordo del avión Hércules de la Fuerza Aérea que se accidentó al sur del país.

El soldado profesional Juan Camilo Ovalles Lozano era uno de los ocupantes de la aeronave que se precipitó en Puerto Leguizamo al sr del país.

La familia residente en el barrio la Perla del municipio de Ocaña ha expresado su preocupación al no tener noticias del paradero de su ser querido, después del accidente.

De otra parte, los familiares del soldado José Alfredo Pérez Ramírez oriundo del municipio de El Zulia, en el área metropolitana también se sumaron a las voces que piden conocer su estado de salud, o su paradero.

“Queremos que nos digan donde está, que pasó con él, no sabemos donde está. Allá no me han dado respuesta. Nosotros necesitamos saber de él. El habló con nosotros minutos antes y nos dijo que el iba para los relevos” dijo una de sus hermanas Sandra Ramírez.

Y agregó que “nosotros estamos esperando respuesta de la Fuerza Aérea nadie nos dice nada, estamos desesperados. Sólo nos dicen que hay que esperar, pero por favor que alguien nos diga la verdad”.

En el avión Hércules de la Fuerza Aérea, iban a bordo 127 miembros de las fuerzas militares.Hasta el momento se ha reportado la muerte de 70 de ellos.

El Ejército Nacional informó que “por el momento, nos permitimos informar que no se cuenta con información oficial sobre la identidad de los militares fallecidos en este siniestro, dado que este proceso obedece a los protocolos establecidos. Actualmente, un equipo humano del Comando de Personal se encuentra trabajando desde el primer momento para dar celeridad a este procedimiento.

Esperamos contar en el menor tiempo posible con la plena identificación de las víctimas fatales. Somos conscientes del dolor de sus familias; por ello, continuamos trabajando para brindar una pronta respuesta".