La ciudad de Cartagena y el mundo del derecho en el Caribe colombiano amanecen con la triste noticia del fallecimiento del doctor Ricardo Vélez Pareja. El destacado abogado y académico quien era ampliamente respetado por su rigor intelectual y su calidez humana murió en las últimas horas dejando un profundo vacío en las instituciones donde ejerció su profesión con una intachable trayectoria de servicio.

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Vélez Pareja se consolidó como un referente jurídico gracias a su destacada labor como docente en diversas facultades de derecho de la ciudad donde formó a cientos de profesionales con un enfoque humanista. Su capacidad para desglosar la ley y su compromiso con la justicia lo llevaron a ocupar importantes cargos en el sector público y privado ganándose la admiración de colegas magistrados y estudiantes que hoy lamentan su partida.

Un legado de conocimiento y rectitud

Desde diversas agremiaciones de abogados y centros de pensamiento jurídico se han emitido mensajes de condolencias resaltando que la partida de Ricardo Vélez representa la pérdida de una de las mentes más brillantes de la región. Sus allegados lo recuerdan no solo por su brillantez en los tribunales sino por ser un hombre de familia y un ciudadano ejemplar que siempre defendió los intereses de la heroica desde la legalidad.

Las honras fúnebres se llevarán a cabo en medio de homenajes póstumos por parte de la comunidad académica que planea exaltar su memoria como un ejemplo de vida para los futuros juristas. Mientras tanto las redes sociales se han inundado de mensajes de solidaridad para su esposa hijos y familiares cercanos quienes reciben el abrazo de una ciudad que reconoce en el doctor Vélez Pareja a uno de sus hijos más ilustres en el campo del derecho.