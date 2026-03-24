Juez ordenó cárcel a cuatro hombres por presunto porte ilegal de armas en Cartagena

Fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) judicializaron en procesos distintos a cuatro hombres quienes habrían sido sorprendidos en Cartagena y en la isla de Barú (Bolívar) portando armas, sin los respectivos permisos oficiales.

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Se trata de dos capturados el pasado 1 de marzo en el barrio Kennedy en Cartagena.

Una alerta de la comunidad ante la actitud sospechosa de estas dos personas motivó una requisa que estuvo a cargo de la Policía Nacional. En el procedimiento les fue encontrada una subametralladora, un proveedor y 15 cartuchos.

De otra parte, dos personas deberán responder judicialmente debido a que en un puesto de control instalado por la Policía Nacional en la vía que de Cartagena conduce a la isla de Barú, los uniformados les encontraron un revólver y seis cartuchos calibre 38.

La Fiscalía les imputó, según sus probables responsabilidades individuales, los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Todos los procesados deberán cumplir medidas de aseguramiento en centros carcelarios.