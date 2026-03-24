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24 mar 2026 Actualizado 18:25

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Joyería Cano lleva el arte precolombino a la tienda del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York

Eduardo Cano habla sobre la Joyería Cano, casa colombiana de venta de joyas conocida por sus reinterpretaciones únicas de arte precolombino.

Joyería Cano lleva el arte precolombino a la tienda del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York

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Maria José Castro

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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