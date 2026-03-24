Hallan cuerpo sin vida con impactos de bala en zona rural de Villanueva, Bolívar

En zona rural del municipio de Villanueva, Bolívar, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Manuel de Jesús Navarro Cabana, de 52 años, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hallazgo se produjo en el sector conocido como El Saladito, donde habitantes de la zona alertaron sobre la presencia del cadáver. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego en la cabeza.

Las autoridades lograron establecer que Navarro Cabana registraba un antecedente como lesionado por arma de fuego en abril de 2024, en un hecho ocurrido en la calle Real del mismo municipio.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores, basadas en información preliminar y fuentes humanas, se encuentra un posible ajuste de cuentas, que estaría relacionado con actividades de abigeato en la zona. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente.

El lugar donde ocurrió el hecho corresponde a un sector rural de difícil acceso, ubicado aproximadamente a una hora del casco urbano de Villanueva.

Los actos urgentes y la inspección técnica del cadáver estuvieron a cargo de unidades de la Sijín, que adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este homicidio e identificar a los responsables.