Habitantes de calle se roban la ornamentación de la ciudad de Cúcuta

Habitantes de calle se alzan con la ornamentación de Cúcuta / Foto Archivo( Colprensa )

Cúcuta

Los niveles de inseguridad que tiene la ciudad de Cúcuta afloran hasta en los programas de ornamentación que dirige la Corporación Autónoma Regional del Oriente, Corponor.

El director de la entidad Humberto Camacho reveló a Caracol Radio que “desafortunadamente nos hemos encontrado con una grave situación, los habitantes de calle se están llevando las plantas que hemos venido sembrando en el plan de embellecimiento de la ciudad”.

Indicó el funcionario que “también hemos visto, que al parecer algunos viveros estarían siendo cómplices de esta situación, comprándolas”.

“Lamentablemente estos hechos afectan la ornamentación de la ciudad y los planes de recuperación ambiental que hemos venido trazando con el gobierno local” precisó.

El director de Corponor llamó la atención de las autoridades para tratar de frenar esta acción de inseguridad que viene afectando varios sectores de la ciudad.