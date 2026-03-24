Este viernes 27 de marzo Alcaldía de Cartagena rinde cuentas de la vigencia 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena rendirá cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2025, este viernes, 27 de marzo de 2026, en un espacio abierto para la ciudadanía en la cancha cubierta del barrio Bruselas.

La jornada, convocada en medio de un ejercicio de cumplimiento legal y de transparencia, se desarrollará luego de 11 mesas de diálogo y socialización previas que contaron con la presencia comunitaria de las tres localidades del Distrito.

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Este viernes, el ejercicio de diálogo ciudadano, en el cual se socializarán los avances del Plan de Desarrollo: ‘Cartagena, Ciudad de Derechos’, se iniciará a partir de las 8:00 de la mañana, con la presencia del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz, acompañado por todo el gabinete distrital.

El espacio también contará con transmisión en vivo, a través de las redes sociales y canales oficiales de la Alcaldía Mayor de Cartagena, con traducción simultánea en lenguaje de señas.

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, extiende la invitación a la ciudadanía a conocer los principales avances del Plan de Desarrollo 2024-2027, desde sus líneas estratégicas: Seguridad Humana, Vida Digna, Desarrollo Económico Equitativo, Ciudad Conectada y Sostenible, Innovación Pública y Participación Ciudadana y el Capítulo de los Pueblos y Comunidades Étnicas.