“Estamos desesperados, con angustia y dolor”: agentes de aeropuertos en EE.UU. por falta de pagos

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“Estamos desesperados, con angustia y dolor”: agentes de aeropuertos en EE.UU. por impagos

En diálogo con 6AM W, Angela Grana, agente de TSA y representante sindical en Colorado, se refirió a las renuncias masivas, agentes sin sueldo y filas de hasta seis horas en aeropuertos de Estados Unidos, un problema que el magnate Elon Musk se ofreció a solucionar.

A propósito de la propuesta de Musk, Grana manifestó que ellos son oficiales del Gobierno y es del Estado del que debe provenir el dinero que les deben.

“No podemos tomar dinero de alguien que no es el Gobierno, debe ser de ellos de quien vienen los recursos”, indicó.

¿Cuáles son las condiciones de los agentes en los aeropuertos?

“Estamos desesperados, con angustia, con dolor de estómago y no sabemos de dónde vendrá el próximo pago. El no saber no esta haciendo sentir como si no fuéramos importantes”, dijo.

Ante el despliegue de los agentes de ICE en aeropuertos donde se están registrando largas filas y demoras, Grana manifestó que ellos no están entrenados para atender a las personas.

“No están entrenados para hacer el trabajo que nosotros hacemos, no tienen esa responsabilidad en el trabajo, no son amables”, aseguró.

Escuche la entrevista completa aquí: