Empresa de acueducto adelanta obras al norte de la ciudad

Cúcuta

La empresa de acueducto Aguas Kpital Cúcuta informó que en la zona norte de la ciudad sobre la Ciudadela Juan Atalaya con excepción de los barrios Ospina Perez (desde la avenida 3), Buenos Aires, El Paraíso, La Hermita (hasta la avenida 9); Belisario Betancourt, Niña Ceci (desde la avenida 9), Doña Nidia (hasta la calle 3) y Nuevo Horizonte (hasta la avenida 18) se encuentran suspendidos los servicios por actividades de mantenimiento.

La anterior situación, se presenta por trabajos de renovación y conexión de redes, mañana durante horas del día se presentará suspensión del servicio en los barrios Palmeras, Tucunare, Atalaya I, II y III Etapa, Cúcuta 75, y parte noroccidental de La Victoria.

La empresa les recuerda a los usuarios la importancia de aprovisionarse del preciado líquido en el momento que tengan agua en sus hogares, manteniendo siempre su tanque de almacenamiento lleno, limpio y bien tapado.

La empresa de acueducto recuerda que cualquier atención u reclamación están habilitadas las líneas 116 o 3189242000 para ese fin.