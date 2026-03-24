Consumo per cápita de pescado se duplicó en la última década, confirmó el Minagricultura

Según el más reciente informe del Ministerio de Agricultura, el consumo de pescado en Colombia experimentó un crecimiento histórico, pasando de 5,3 kg a 11,4 kg per cápita al año en la última década.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino manifestó que este notable incremento responde a una mayor disponibilidad de producto gracias al auge de la acuicultura nacional, que hoy representa el 57% de la producción total, superando a la pesca de captura (15%) y a las importaciones (28%). Además, el cambio en los hábitos alimenticios hacia fuentes de proteína más saludables ha impulsado esta tendencia.

Reveló que, con la llegada de la Semana Mayor, las autoridades proyectan un consumo cercano a las 50.000 toneladas.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, dio un parte de tranquilidad a los hogares colombianos al asegurar que existe oferta suficiente y diversidad de productos con condiciones de precios estables, con variaciones anuales que no superarían el 10% en las centrales mayoristas.

“Este sector es estratégico para la seguridad alimentaria y fundamental en la consolidación de Colombia como potencia alimentaria”, destacó la ministra Carvajalino. El crecimiento del sector no es aislado: en febrero de 2026, el abastecimiento de pescado lideró el crecimiento de la oferta alimentaria con un 24,9%, por encima de carnes y lácteos.

Para garantizar que el producto llegue en óptimas condiciones a los consumidores, se ha activado un plan especial de inspección y vigilancia. En Bogotá, Corabastos y la Secretaría de Salud han reforzado la trazabilidad y los protocolos logísticos.

Gerson Bermont, secretario de Salud de Bogotá, informó que se realizarán 13 operativos por localidad hasta el 10 de abril. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para comprar en sitios confiables, verificando siempre el olor, la textura y la adecuada cadena de frío de los productos.

Más que pescado: El acompañamiento tradicional

La temporada también impulsa el consumo de productos agrícolas tradicionales. Se estima que el pescado estará acompañado en las mesas colombianas por más de 476.000 toneladas de plátano, 242.000 de yuca y cerca de 150.000 toneladas de papa, ingredientes base para los típicos platos de la temporada como sancochos y sudados.

Con estas cifras, el sector pesquero y acuícola se consolida representando el 3,3% del PIB agropecuario, siendo el sustento de miles de familias en zonas rurales y costeras del país