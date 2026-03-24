Catatumbo necesita diálogo con actores armados para garantizar atención humanitaria

Norte de Santander.

En medio del desarrollo de la caravana humanitaria en el Catatumbo, la representante de Vivamos Humanos, Lina Mejía, advirtió a Caracol Radio que uno de los principales retos para atender la crisis en la región es la necesidad de establecer canales de diálogo con los actores armados.

“Definitivamente es poder habilitar canales humanitarios de interlocución, de diálogo con los actores armados presentes en el territorio. Este tipo de mecanismos son clave para garantizar el acceso a las comunidades afectadas”, afirmó.

La vocera fue enfática en que estos acuerdos siguen siendo necesarios en medio del conflicto. “Lograr acuerdos humanitarios sigue siendo esencial en el marco de tratar de salvaguardar la vida y la integridad de la población civil”, señaló.

Mejía también advirtió que la crisis humanitaria en esta subregión de Norte de Santander no es reciente, sino que se ha prolongado en el tiempo.

“Estamos ante nuevos escenarios de un segundo o tercer ciclo de victimización para muchas de estas personas”, indicó.

A esto se suma, según explicó, la dificultad para lograr una presencia integral del Estado en el territorio.

“La respuesta no necesariamente está solamente en un sentido de seguridad a través de pie de fuerza militar, sino una presencia integral y sostenida del Estado, y eso ha sido un reto”, sostuvo.

Finalmente, alertó sobre la limitada capacidad institucional para responder a nuevos hechos de violencia.

“Ya no tienen capacidad de respuesta ante nuevas confrontaciones o nuevos escenarios de desplazamiento que superan la capacidad a nivel local y departamental”, puntualizó.

Estas declaraciones se dan en el marco de la visita humanitaria que se adelanta en varios puntos del Catatumbo, donde persisten afectaciones por desplazamientos, confinamientos y la presencia de artefactos explosivos en medio de la confrontación armada.