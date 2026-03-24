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24 mar 2026 Actualizado 22:13

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Sincelejo

Capturan a presunto coautor de homicidio de líder social en Sucre

Autoridades hicieron efectiva la detención de un hombre señalado de participar en el asesinato de la lideresa Darly Arcia Anaya.

Capturan a presunto coautor de homicidio de líder social en Sucre

Capturan a presunto coautor de homicidio de líder social en Sucre

Capturan a presunto coautor de homicidio de líder social en Sucre

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La Policía Nacional logró la captura de Wilian Antonio Ruz Aguas durante un operativo desarrollado en zona rural del municipio de El Roble, Sucre, como parte de la Operación TEMIS, estrategia dirigida a la protección de líderes y defensores de derechos humanos.

Según un informe oficial de la Policía, la detención se logró gracias a un trabajo interinstitucional entre el Grupo Élite de la institución, el Ejército Nacional, el GAULA Militar y el CTI, que permitió hacer efectiva la orden judicial en su contra por el delito de homicidio agravado.

Las investigaciones señalan que Ruz Aguas sería presunto coautor material del asesinato de la líder comunitaria Darly Arcia Anaya, ocurrido el 2 de diciembre de 2025 en el corregimiento El Sitio, jurisdicción de El Roble.

Este avance representa un paso importante para esclarecer ataques contra líderes sociales y combatir estructuras criminales que afectan la seguridad en el departamento.

El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente y deberá responder por los hechos que se le señalan.

Felix Hernández

Felix Hernández

Corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo desde 2008 , ha trabajado en todas las emisoras de radio...

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