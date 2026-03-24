Así se jugará el repechaje europeo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

El Mundial 2026 y en Estados Unidos, Canadá y México está cada vez más cerca y este jueves 26 de marzo se jugará la primera fase de los repechajes europeos para la Copa del Mundo. Varias selecciones importantes pelean por un cupo para el campeonato.

Serán 16 equipos disputando solo cuatro cupos. Los que pelean el repechaje salieron de los segundos lugares de la Eliminatoria Europea y los cuatro mejores ranqueados, que no clasificaron al Mundial, de la Nations League.

Estos países son, Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Turquía, Rumania, Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa e Irlanda.

¿Cómo se disputa el repechaje europeo?

Cada país fue ubicado en una llave de acuerdo a su ubicación en el ranking FIFA. Cada una de estas se disputará a partido único en una sede también establecida por la misma clasificación. En caso de empate habrá tiempos extra y si se mantiene la igualdad, lanzamientos desde el punto de pena máxima.

Estas son las llaves del repechaje:

Ruta A

Italia vs Irlanda del Norte

Gales vs Bosnia y Herzegovina

Ruta B

Ucrania vs Suecia

Polonia vs Albania

Ruta C

Turquía vs Rumania

Eslovaquia vs Kosovo

Ruta D

Dinamarca vs Macedonia del Norte

República Checa vs Irlanda

El ganador de cada partido se enfrentará con el de su misma ruta en compromisos que se disputarán el próximo 31 de marzo.

¿En qué grupo se ubicarán los clasificados al Mundial?

Los ganadores de cada ruta ya tienen un grupo establecido en el Mundial 2026.

La Ruta A estará en el Grupo A que conforman México, Sudáfrica y Corea del Sur.

La Ruta B estará en el Grupo B con Canadá, Catar y Suiza.

La Ruta C estará en el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

La Ruta D estará en el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez.