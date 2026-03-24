Agencia Nacional de Tierras lanza estrategia digital para combatir la corrupción

Campesinos y campesinas de Boyacá, se convirtieron en dueños de la tierra que han trabajado por más de 40 años / Foto: Agencia Nacional de Tierras

En un esfuerzo por fortalecer la transparencia y proteger los derechos de los campesinos, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) presentó la campaña ‘Papel real, tierra segura’, una iniciativa que busca frenar posibles actos de corrupción mediante la verificación de documentos oficiales.

Esta estrategia surge tras la recepción de denuncias sobre el uso de documentos públicos falsos por parte de personas inescrupulosas, lo que motivó la creación de un micrositio especializado en la página web de la entidad para que tanto notarías como la ciudadanía general puedan validar la autenticidad de los procedimientos.

Según explicó César Santoyo Santos, jefe de la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, actualmente se analizan siete denuncias para comprender cómo se están alterando documentos que amparan la Reforma Agraria.

El funcionamiento manifestó que esta herramienta es sencilla y se basa en un proceso de cuatro pasos que permite consultar el estado y la veracidad de los trámites.

Los usuarios deben ingresar al micrositio oficial y realizar la búsqueda utilizando el número de radicado de salida generado por la plataforma Orfeo de la ANT, el cual debe constar de 15 caracteres obligatorios. Una vez ingresado el dato, el sistema permite visualizar y descargar un archivo PDF que contiene la copia del oficio debidamente firmado por la Subdirección de Administración de Tierras de la Nación.

Es fundamental resaltar que la herramienta solo procesa números que ya existan en la base de datos de la entidad; de lo contrario, el sistema no permitirá avanzar con la consulta, asegurando así que solo se verifiquen procesos reales.

Para facilitar el acceso a esta plataforma, la ANT ha dispuesto un código QR en sus redes sociales y canales oficiales, permitiendo un ingreso directo al micrositio de consulta. Esta medida, impulsada bajo la dirección de Juan Felipe Harman, se enmarca en la implementación de la Reforma Agraria y busca consolidarse como una herramienta infalible para prevenir fraudes en los territorios. Con estas acciones, la entidad reafirma su compromiso de servir a las comunidades rurales que buscan acceder a la tierra de manera honrada y digna, garantizando que cada documento emitido cuente con el respaldo legal necesario para brindar seguridad jurídica a los beneficiarios