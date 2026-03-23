Visita humanitaria llegará al Catatumbo para atender comunidades afectadas

Norte de Santander.

Una visita interinstitucional y humanitaria se desarrollará entre el 24 y el 28 de marzo en el Catatumbo, con el propósito de brindar atención directa a comunidades afectadas por la crisis que se intensificó desde el 15 de enero de 2025.

La jornada tendrá lugar en cuatro puntos del municipio de Tibú, considerados entre los más golpeados por el conflicto, donde harán presencia 22 entidades del orden nacional y departamental, junto a organizaciones sociales y humanitarias.

Lina Mejía, de Vivamos Humanos, explicó que esta intervención busca articular esfuerzos institucionales en territorio y garantizar atención directa a la población.

“Tenemos una visita humanitaria e interinstitucional que se va a realizar entre el 24 y el 28 de marzo, con un carácter de atención humanitaria e institucional”, señaló.

Durante el recorrido participarán ministerios, agencias, institutos, consejerías presidenciales, además de autoridades locales y departamentales, en coordinación con la mesa humanitaria y la coordinadora humanitaria.

Mejía destacó que la intervención no solo pretende atender necesidades inmediatas, sino también generar acciones a mediano plazo.

“Esperamos que las comunidades puedan tener esa atención institucional y que se puedan generar algunas acciones sostenidas en el tiempo que permitan la atención de estas comunidades que han sufrido los embates del conflicto”, afirmó.

La agenda contempla visitas en sectores como Campo Seis, Bertrania, kilómetro 25 y Versalles, donde se realizarán jornadas de atención en espacios comunitarios y refugios, buscando acercar la oferta institucional a las familias afectadas.