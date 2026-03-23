“Se han movilizado más de 900 mil pasajeros en el puente festivo : Superintendente de Tránsito

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El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñérez, entregó un balance positivo sobre la movilidad durante el puente festivo de San José en Colombia. Según explicó en entrevista con Caracol Radio, entre el 20 y el 22 de marzo se registró el desplazamiento de cerca de 900 mil pasajeros desde las diferentes terminales terrestres del país.

Movilidad durante el puente festivo

De acuerdo con el funcionario, estos viajeros fueron movilizados en aproximadamente 92 mil vehículos, en un operativo coordinado desde las terminales habilitadas por el Ministerio de Transporte.

Las terminales con mayor flujo de pasajeros durante el puente fueron:

• Cali

• Bogotá (Salitre)

• Bogotá (Terminal del Norte)

• Pereira

• Armenia

Estas ciudades lideraron el movimiento de viajeros, reflejando un alto volumen de desplazamientos hacia distintos destinos nacionales.

Accidentes y afectaciones en vías

A pesar del balance positivo, el superintendente confirmó que se presentaron algunos incidentes que afectaron la movilidad en ciertos corredores viales.

Uno de los casos ocurrió en la concesión de Sumapaz, donde un tractocamión se volcó, generando congestión vehicular. Otro accidente se registró en el sector conocido como la “nariz del diablo”, donde un bus sufrió un incidente que también ocasionó demoras.

Sin embargo, las autoridades lograron atender estas situaciones para evitar mayores afectaciones durante el plan retorno.

Canales de atención para los viajeros

Piñéres destacó que la Superintendencia de Transporte fortaleció su presencia en todo el país para atender a los ciudadanos durante la temporada.

Actualmente, la entidad cuenta con 173 regionales, lo que representa un aumento significativo frente a las 77 del año anterior. Esta cobertura permite presencia en:

31 departamentos del país

39 terminales de transporte

42 aeropuertos

Puertos y cuerpos de agua

Estaciones de cable

Esta estrategia busca garantizar la atención oportuna ante cualquier inconveniente que puedan presentar los viajeros.