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23 mar 2026 Actualizado 22:14

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Se cayó X: usuarios reportan fallas de la red social este 23 de marzo

La red social X confirmó su caída con un mensaje que le aparecía a varios usuarios.

Red social X (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Red social X (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images)

Usuarios de las redes sociales reportaron la caída de X, antes conocida como Twitter, en la mañana de este lunes festivo, 23 de marzo de 2026, generando problemas para publicar nuevos contenidos.

Según el portal Downdetector, pasadas las 3:00 de la tarde se empezaron a registrar los problemas son los servidores de la red social.

Incluso, ante los reportes y quejas de los usuarios, X publicó un mensaje en el que confirmó la caída.

“Yo grito. Tú gritas. Todos gritamos para que arreglemos esta página. Dejaremos de hacer bromas y pronto pondremos todo en marcha”, se lee.

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Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

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