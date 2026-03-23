Procuraduría investiga a exgerente (e) de Cenabastos Cúcuta por irregularidades en escrituración

Cúcuta.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra Alfonso Enrique Ramírez Hernández, exgerente encargado de la Central de Abastos de Cúcuta S.A., Cenabastos, por presuntas irregularidades en el proceso de enajenación y escrituración de locales durante la vigencia 2021.

De acuerdo con el organismo de control, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal evaluará si, con corte al 31 de diciembre de ese año, el 31% de los locales permanecían sin escriturar, situación que habría generado incertidumbre sobre la razonabilidad de los saldos contables asociados y posibles riesgos jurídicos, entre ellos eventuales demandas de carácter tributario por inmuebles que aún figuraban a nombre de la entidad.

Asimismo, el ente disciplinario verificará si existieron deficiencias en los mecanismos de control interno contable dentro de Cenabastos, así como una posible omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de los directivos, especialmente en lo relacionado con la legalización de predios que no serían de su propiedad.

En desarrollo de esta actuación, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales con el propósito de establecer con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que habrían ocurrido los hechos materia de investigación.

La apertura del proceso busca determinar si hubo responsabilidades disciplinarias en la gestión adelantada durante el periodo señalado, en medio del proceso de liquidación de la central de abastos en Cúcuta.