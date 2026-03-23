Ofrecen $20 millones por responsables de ataque con explosivo en Chinácota. / Foto: Alcaldía.

Norte de Santander.

Tras el ataque con un artefacto explosivo improvisado contra una patrulla de la Policía en el municipio de Chinácota, las autoridades anunciaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información que permita identificar y ubicar a los responsables.

La decisión se tomó durante un consejo de seguridad extraordinario realizado en la Alcaldía de Chinácota, liderado por el alcalde Ramiro Luna, con la participación del gobernador encargado de Norte de Santander, el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, quienes evaluaron la situación de orden público tras lo ocurrido en el sector La Palestina.

“El municipio ha tomado medidas para incrementar la seguridad tanto en el área urbana como rural, con el fin de prevenir hechos de este tipo. Se viene trabajando de manera articulada con todas las autoridades para garantizar la tranquilidad de la comunidad”, aseguró.

En ese sentido, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades entregando información oportuna que permita avanzar en las investigaciones.

“Le pedimos a la comunidad que denuncie cualquier situación sospechosa o delictiva que contribuya a esclarecer este hecho”, señaló.

La recompensa de hasta 20 millones de pesos, anunciada en conjunto con la Gobernación de Norte de Santander, busca acelerar la identificación de los responsables de la activación del explosivo, acción que dejó dos uniformados lesionados por aturdimiento.

Las autoridades mantienen operativos en la zona y no descartan la posible participación de grupos armados organizados que delinquen en esta región del departamento.

Entretanto, avanzan las investigaciones para dar con los autores de este ataque que alteró la seguridad en el municipio.