Luto en Bolívar por la muerte del concejal Luis Galera Vásquez en un trágico choque en Bayunquita

El municipio de Santa Catalina se encuentra bajo una profunda consternación tras confirmarse el fallecimiento de Luis Galera Vásquez quien se desempeñaba actualmente como concejal de la población. El servidor público murió luego de sufrir un aparatoso accidente en su motocicleta mientras transitaba por la carretera la Cordialidad exactamente a la altura del sector conocido como Bayunquita en el municipio de Clemencia.

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Las primeras informaciones recolectadas en el lugar de la tragedia indican que el concejal fue impactado por otro vehículo que presuntamente circulaba en contravía por este importante corredor vial. Esta peligrosa maniobra habría provocado el choque frontal que terminó con la vida del líder político de manera instantánea dejando un vacío inmenso en la corporación edilicia y en toda la comunidad que representaba.

Desde el Concejo Municipal de Santa Catalina emitieron un comunicado oficial lamentando la partida de su integrante por el partido Nuevo Liberalismo y resaltando su compromiso con el desarrollo del municipio. Sus compañeros de cabildo han expresado sus condolencias a la familia Galera Vásquez en este momento de luto para la política bolivarense.

Por su parte las autoridades de tránsito ya adelantan las investigaciones técnicas en el tramo de Bayunquita para establecer la responsabilidad del conductor que transitaba en sentido opuesto. Se espera que el reporte de criminalística permita esclarecer si el exceso de velocidad o la falta de iluminación en este sector de la Cordialidad influyeron en el fatal desenlace que hoy entristece al norte de Bolívar.